Definiti i criteri per la custodia dei cani in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 07 LUG - La Giunta provinciale di Trento ha individuato i criteri per la custodia degli animali d'affezione.

In particolare, nei criteri - si apprende - vengono specificati i casi in cui la custodia alla catena o altro strumento di contenzione simile è consentita.

"I criteri approvati sono stati condivisi con la Federazione provinciale allevatori e la Commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione, nella quale è rappresentata anche la componente delle associazioni che operano a tutela degli animali sul territorio provinciale", spiega l'assessore competente, Stefania Segnana, che precisa come l'utilizzo della catena sia "vietata salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza".

L'uso della catena è consentito per i cani da guardiania utilizzati per la protezione degli animali nei momenti in cui non svolgono l'attività di sorveglianza, nel corso di attività cinotecnica, per manifestazioni, esposizioni, rassegne e sport cinofili o in situazioni urgenti per assicurare l'incolumità di terzi. Inoltre, è consentita per i cani da soccorso e in dotazione alle forze dell'ordine, alle forze armate, alla Protezione civile e ai vigili del fuoco (in tutti i casi ritenuti necessari dal conduttore).

In ogni caso, la catena o altro strumento di contenzione deve assicurare agli animali un adeguato accesso all'acqua di abbeverata, all'alimento e un riparo dal sole e dalle intemperie. Gli strumenti di contenzione devono comunque avere una lunghezza non inferiore ai 4 metri, essere muniti alle loro estremità di due moschettoni rotanti ed essere agganciati ad una altezza massima da terra pari a un metro, adeguando la stessa all'altezza del cane, mentre nel caso in cui per motivate esigenze l'animale debba rimanere legato per più di 12 ore continuative nell'arco della giornata deve sempre essere assicurato un momento di sgambamento. (ANSA).