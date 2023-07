Cucciolate record di orsi in Trentino, 25 nuovi nati nel 2022

(ANSA) - TRENTO, 07 LUG - Nel 2022 in Trentino si sono registrate 14 cucciolate di orsi, il numero più alto di sempre, per una media di 25 nuovi esemplari. Le femmine risultano fortemente stanziali, su un territorio di 1.700 chilometri quadrati, in aumento rispetto al 2021. I dati, anticipati in conferenza stampa dall'assessora all'agricoltura, foreste, caccia e pesca della Provincia di Trento, Giulia Zanotelli, sono contenuti nel Rapporto sui grandi carnivori in Trentino relativo al 2022.

A quanto riferito da Zanotelli, nel 2023 verrà effettuato un monitoraggio genetico intensivo per capire il trend di crescita dei plantigradi. L'ultimo monitoraggio è del 2021, da cui era emersa una presenza compresa tra i 73 e i 92 esemplari Dal rapporto emerge anche un incremento della presenza del lupo, con 24 branchi stanziali e cinque branchi che si spostano tra la provincia e i territori confinanti, per un totale di 194 esemplari. Nel 2022 si sono registrate 14 morti di lupi dovuti a investimenti stradali e ferroviari.

I danni accertati sono stati complessivamente 440, di cui 301 effettuati dagli orsi (il dato è stabile rispetto al 2021) e 139 dai lupi (in calo del 15%). I capi predati sono stati complessivamente 625.

Al rapporto è stata aggiunta una parte dedicata alle attività di comunicazione e informazione che la Provincia svolge dal 1999. (ANSA).