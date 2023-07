Temporali e grandine, vigili del fuoco volontari in allerta

(ANSA) - BOLZANO, 06 LUG - Violenti temporali si sono abbattuti, nella serata di ieri, in diverse zone della provincia di Bolzano. In alcuni casi, le conseguenze delle forti precipitazioni accompagnate anche da grandine, hanno richiesto l'attivazione delle squadre dei vigili del fuoco volontari.

In totale sono stati circa venti gli interventi, in particolare nel Burgraviato, in Val d'Adige, a Sarentino ed in Val Gardena.

La maggioranza delle operazioni di soccorso è stata dovuta ad allagamenti di cantine e garage, alla rimozione di ostacoli alla circolazione stradale, al taglio di rami e piante pericolanti e piccoli allagamenti. I vigili del fuoco volontari hanno monitorato anche la situazione dei corsi d'acqua. (ANSA).