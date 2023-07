Strisciuglio (Rfi), 'la stazione di Bolzano è un'opera da fare'

(ANSA) - BOLZANO, 06 LUG - "La stazione di Bolzano è un'opera da fare, per integrare meglio la stazione nel tessuto urbanistico e per favorire lo scambio intermodale", a dirlo al termine dell'incontro con il gruppo di lavoro per l'areale di Bolzano, è l'amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio. "Rfi è già in moto per dotare la stazione con le migliori tecnologie. E' già stato avviata l'implementazione del nuovo sistema di controllo che sarà disponibile nel primo trimestre 2026. Entro marzo 2024 ci impegnamo a rendere disponibile il progetto di fattibilità dell'areale che dovrà essere condotto insieme con il progetto di fattibilità per la circonvallazione di Bolzano. In base a questi studi di fattibilità potrà poi essere programmato il finanziamento dell'opera", ha concluso Strisciuglio.

Soddisfatto il governatore Arno Kompatscher che ha sottolineato che "Rfi si fa parte attiva per il nuovo centro intermodale. La Provincia si impegna ad acquistare le aeree che si libereranno per realizzarvi diversi progetti".

Il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi, da parte sua, ha evidenziato che "si è rinnovata la volontà di fare passi avanti concreti. E' stato un lavoro fatto in silenzio, che va nella giusta direzione. Si libereranno delle aree preziose per Bolzano", ha aggiunto il sindaco.

Il gruppo di lavoro congiunto tra Provincia autonoma di Bolzano, Comune di Bolzano, Areale Bolzano - Abz S.r.l. e le società del Gruppo Fs (Rfi, Fs Sistemi Urbani e Trenitalia) era stato costituito nel dicembre 2022, per individuare le modalità di sviluppo dell'areale ferroviario del capoluogo e proporre eventuali modifiche che possano garantire la sostenibilità tecnica, socio-economica e finanziaria del progetto. (ANSA).