Questura Trento, a breve azzerate richieste passaporti pendenti

(ANSA) - TRENTO, 06 LUG - La Questura di Trento conta di azzerare il numero delle domande pendenti per i passaporti entro poche settimane. A quanto si apprende, l'ufficio passaporti è stato potenziato con sei nuovi agenti, mentre il comando è stato assunto da una giovane funzionaria arrivata nel capoluogo nei giorni scorsi. Attualmente, vengono realizzati, grazie a sei appositi macchinari, circa 500 nuovi libretti ogni giorno.

Una volta azzerato il pregresso "nel giro di poche settimane" - riferisce il questore, Maurizio Improta - l'ufficio si potrà dedicare all'attività ordinaria.

Il potenziamento dell'ufficio è una delle iniziative messe in campo dalla Questura, che nelle ultime settimane ha anche sottoscritto degli accordi specifici con il Consorzio del Comuni trentini e con il Comando dei carabinieri di Trento per la consegna dei passaporti negli abitati decentrati. Attualmente, le intese coinvolgono 98 Comuni su 166 (con sportelli territoriali dedicati) e 53 Stazioni dei carabinieri delle 73 presenti in Trentino.

Nei giorni scorsi, sono inoltre arrivati in forze alla Questura di Trento altri due funzionari di prima nomina, destinati rispettivamente uno alle volanti e una all'anticrimine, per rafforzare la squadra che si occupa di reati di genere. (ANSA).