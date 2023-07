Quasi 50 furti nel 2020,27enne condannato a 8 anni a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 06 LUG - Si è concluso stamattina, al Tribunale di Bolzano, il processo con rito abbreviato nei confronti di Edison Pula, cittadino albanese di 27 anni autore, tra gennaio e ottobre 2020, di quasi 50 furti in appartamento tra le province di Bolzano, Trento, Verona e Belluno. Evaso tre volte dal carcere, Pula è attualmente latitante. In primo grado è stato condannato, in contumacia, a 8 anni e 2.500 euro di multa. È stato assolto, invece, dall'accusa di associazione a delinquere.

Pula operava insieme a cinque complici. Di loro, sempre stamattina, uno ha patteggiato una pena di 2 anni, 4 mesi e 10 giorni per furti pluriaggravati e ricettazione, un altro, una donna, 11 mesi per ricettazione, mentre una seconda donna è stata assolta dalla stessa accusa. L'intera refurtiva è stata confiscata: Pula ha già versato 20mila euro a titolo di risarcimento ad alcuni dei derubati. (ANSA).