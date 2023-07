Ire, 'tiene la redditività ma peggiora l'accesso al credito'

(ANSA) - BOLZANO, 06 LUG - "Gli elevati tassi di interesse stanno determinando un calo degli investimenti da parte di privati e aziende. Ciononostante, le imprese altoatesine guardano al futuro con grande fiducia". Lo afferma il presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, sulla base del'edizione estiva del Barometro dell'economia dell'Ire.

Secondo la rilevazione dell'Istituto di ricerca economica della Camera di commercio, "le prospettive di redditività nell'economia altoatesina rimangono positive, ma le imprese segnalano un indebolimento della crescita dei fatturati rispetto allo scorso anno. Qualche preoccupazione emerge anche sul fronte delle condizioni di accesso al credito, a causa dei continui rialzi dei tassi di interesse operati dalla Bce per contrastare l'inflazione". Su queste basi l'Ire mantiene inalterate le previsioni di crescita del Pil altoatesino per il 2023, all'1,0 per cento.

Il clima di fiducia delle imprese altoatesine si conferma positivo, con il 90 per cento di coloro che hanno risposto alla rilevazione che prevede per l'anno in corso una redditività quantomeno soddisfacente, in un quarto dei casi davvero buona.

Emergono però segnali di rallentamento: i fatturati continueranno a crescere - anche per effetto dell'aumento dei prezzi di vendita - ma ad un ritmo inferiore rispetto allo scorso anno e solo per le imprese di maggiori dimensioni. In particolare, le imprese si attendono un ristagno della domanda estera, dovuto alla frenata delle economie dei principali partner commerciali dell'Alto Adige, come la Germania.

Sul mercato del lavoro si registra uno sviluppo positivo: nei primi cinque mesi del 2023, il numero di occupati dipendenti è stato mediamente pari a oltre 219.300 unità, in aumento del 2,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

