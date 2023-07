Escursionisti recuperati nella notte sulle Pale di San Martino

(ANSA) - TRENTO, 06 LUG - Tre escursionisti di nazionalità belga sono stati recuperati nella notte dal Soccorso alpino del Trentino a valle della forcella delle Mughe, nel gruppo delle Pale di San Martino, a una quota di circa 2.200 metri, tra il Trentino e il Veneto. I tre, un uomo di 50 anni con i figli di 14 e di 12 anni, sono stati sopresi da un violento temporale, verso il rifugio Treviso, mentre rientravano da un escursione.

Stremati e spaventati, hanno chiesto aiuto ad un familiare che si trovava al rifugio Treviso e che ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 22.

La Centrale di Trentino emergenza ha chiesto l'intervento della stazione del Soccorso alpino di Primiero, mentre il gestore del rifugio si è avviato a piedi per raggiungere il gruppo in difficoltà. Tre soccorritori sono saliti in auto fino al rifugio Malga Cavallera per poi proseguire a piedi. I tre escursionisti sono stati raggiunti poco prima della mezzanotte e sono stati riaccompagnati a valle in sicurezza e illesi. La vicina stazione di Agordo del Soccorso Alpino del Veneto è stata attivata, ma non è stato necessario l'intervento. (ANSA).