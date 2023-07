Cade in un fosso, turista tedesca ferita gravemente

(ANSA) - BOLZANO, 06 LUG - Una turista tedesca di 54 anni è rimasta gravemente ferita, questa mattina intorno alle 10.30, cadendo nel fossato di un ruscello durante un'escursione nei boschi nella zona di Vandoies, in Val Pusteria. Per recuperare la ferita, che era caduta per circa 50 metri in una zona molto ripida, è stato necessario l'intervento dell'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites con il verricello. La donna è stata quindi trasportata all'ospedale di Bolzano. Sul posto sono intervenuti anche il soccorso alpino ed i vigili del fuoco volontari di Vandoies e la Croce bianca di Rio Pusteria. (ANSA).