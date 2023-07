Passaporti in Trentino, in tre settimane 1.269 prenotazioni

(ANSA) - TRENTO, 05 LUG - In tre settimane, il servizio di sportelli territoriali per il rilascio del passaporto messo a punto dalla Questura di Trento e dal Consorzio dei Comuni trentini ha raccolto 1.269 prenotazioni. Lo comunica in una nota il Consorzio dei Comuni trentini, che annuncia anche la decisione di raddoppiare il personale della Questura di Trento impiegato negli sportelli territoriali di Primiero San Martino di Castrozza, Malè, Pinzolo, Moena e Borgo Valsugana.

Aumentano anche gli appuntamenti, che passano da 72 a 85 al giorno. Le prenotazioni ancora disponibili sono 3.385, e coprono un periodo che arriva al 30 giugno 2024. I cittadini possono recarsi a ritirare il passaporto a partire dal 35/o giorno successivo alla presentazione della richiesta. (ANSA).