Nuovo comandante di stazione dei carabinieri a Pergine Valsugana

(ANSA) - TRENTO, 05 LUG - Il luogotenente Fabrizio Panico, di 50 anni, è il nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Pergine Valsugana. Il nuovo comandante - informa l'arma - ha già incontrato il sindaco di Pergine, Roberto Oss Emer, e quello di Tenna, Nicolò Perinelli, ai quali ha assicurato la massima collaborazione istituzionale anche in sinergia con il corpo di Polizia locale dell'Alta Valsugana.

"L'impegno al servizio della popolazione e delle fasce deboli sarà massimo, mettendo a disposizione di tutti la mia esperienza pregressa nel settore investigativo", ha spiegato Panico.

Il nuovo comandante è originario di Latina, ha due lauree (in giurisprudenza e scienze dell'amministrazione, e arriva a Pergine dopo 28 anni trascorsi in vari reparti dell'arma, tra cui quelli investigativi di Roma e Latina, tutela del lavoro di Roma e nei reparti della territoriale di Napoli e provincia.

