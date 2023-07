Morto per annegamento il giovane finito nell'Isarco

(ANSA) - BOLZANO, 05 LUG - Alex Masera è morto per annegamento. È questo l'esito dell'autopsia eseguita sul corpo dell'artigiano di 22 anni morto la mattina del 3 maggio e depositata nei giorni scorsi. Il ragazzo viaggiava in direzione centro città da viale Trento, alla guida del furgoncino della ditta del padre, fornitore e posatore di pavimenti. All'imbocco di ponte Loreto, anziché seguire la strada, che curva a sinistra, è andato dritto, sfondando il parapetto del ponte e finendo nelle acque dell'Isarco, ribaltandosi. Per far luce sulla dinamica dell'incidente è stata aperta un'indagine: il pm titolare del fascicolo, Igor Secco, ha chiesto ora che venga disposto l'incidente probatorio per analizzare la regolarità del parapetto. (ANSA).