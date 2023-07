Kompatscher, 'recupero inflazione anche per docenti statali'

(ANSA) - BOLZANO, 04 LUG - La giunta provinciale di Bolzano ha dato mandato al direttore generale, Alexander Steiner, di predisporre un'ipotesi di contratto integrativo che permetta di riconoscere e liquidare anche agli insegnanti delle scuole statali dell'Alto Adige l'integrazione per l'aumento del costo della vita. Sull'argomento c'è stato un primo confronto con i sindacati dei docenti delle scuole statali.

"Hanno apprezzato - ha riferito il presidente della Provincia, Arno Kompatscher - che le risorse necessarie siano già previste nell'assestamento di bilancio". In totale, infatti, per l'integrazione dell'inflazione, che riguarda gli anni 2019-2022 ed un acconto per il triennio successivo, nell'assestamento, che dovrebbe tornare in commissione legislativa entro questa settimana, sono previsti 296 milioni di euro. La somma comprende non solo i dipendenti provinciali e quelli dell'intercomparto, ma anche, appunto, gli insegnanti statali che, in Alto Adige, vengono amministrati dalla Provincia.

"A tutti verrà riconosciuto un aumento del 5,1% - ricorda Kompatscher - e vorremmo arrivare a liquidare queste somme il più presto possibile". (ANSA).