Edilizia pubblica, 15 milioni dal Fesr per riduzione consumi

(ANSA) - BOLZANO, 04 LUG - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato un bando nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale che mette a disposizione 15 milioni di euro per l'efficientamento energetico dell'edilizia pubblica.

"La call è quindi rivolta - ha sottolineato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher - a Comuni, Comunità comprensoriali e Provincia, cioè a quegli enti che hanno strutture che possono essere riqualificate per quel che riguarda il consumo energetico".

Potrà essere finanziato fino all'80 per cento della spesa ammessa e l'intervento dovrà portare almeno ad una riduzione dei consumi del 30% e ad uno standard B di CasaClima. (ANSA).