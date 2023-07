Controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia Riva

(ANSA) - TRENTO, 04 LUG - I Carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, durante il fine settimana appena trascorso, hanno effettuato dei servizi straordinari finalizzati al controllo della circolazione stradale, e del traffico di motoveicoli in particolare, ed alla prevenzione dell'uso di alcolici e sostanze stupefacenti. I controlli sulle vie a maggior scorrimento della Busa, sono state affidate al Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno impiegato i motociclisti per controllare un totale di 67 moto. Otto in totale i motociclisti sanzionati, tutti per la violazione dell'art. 146 del codice della strada, per sorpassi effettuati in strada con striscia continua.

Sono stati controllati anche i motociclisti in transito sulle principali strade della valle del Chiese - precisa una nota dell'Arma - Importante è stata l'attività dei militari delle stazioni Carabinieri di Pieve di Bono e Storo, coadiuvati da personale della Polizia Locale della "Valle del Chiese". Sono 85 i motoveicoli fermati sulla SS237 del Caffaro (Pieve di Bono-Prezzo e zone limitrofe) e sulla SS240 di Loppio e della Valle di Ledro (Storo e zone limitrofe e fino alla Valle di Ledro) per i controlli di routine, con 96 persone identificate provenienti dalle province di Brescia, Mantova e Cremona, ma anche da Germania e Svizzera. Dodici sono state le contravvenzioni al Codice della Strada contestate ai motociclisti.

Le Stazioni Carabinieri di Arco e Dro, insieme ad una unità dei Carabinieri cinofili di Laives (BZ) ed alla Polizia Locale dell'Alto Garda e Ledro - si legge ancora nella nota - si sono occupati di controlli antidroga in concomitanza con lo svolgersi di una manifestazione che ha richiamato nell'alto Garda numerosi giovani. A partire dal pomeriggio di sabato è stato istituito un posto di blocco, che ha permesso di controllate 73 fra autovetture e furgoni, e le 131 persone che occupavano tali veicoli. Nel corso delle operazioni sono stati eseguite anche numerose perquisizioni, che hanno permesso il sequestro di diverse dosi di marijuana, hashish e cocaina. Il materiale è stato sequestrato e 15 giovani, provenienti da tutta Italia, sono stati segnalati alle Prefetture competenti per territorio, per "uso personale" di stupefacenti . (ANSA).