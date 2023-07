Consiglio Alto Adige, approvato il bilancio di previsione

(ANSA) - BOLZANO, 04 LUG - Il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato il proprio bilancio di previsione per gli anni finanziari 2024, 2025 e 2026. A causa delle elezioni del prossimo autunno, ha spiegato la presidente dell'assemblea, Rita Mattei, si tratta di un bilancio tecnico, con stanziamenti interi e reali iscritti relativamente a spese obbligatorie e correnti, mentre riguardo a spese che rientrano nei poteri decisionali di presidente e ufficio di presidenza sono stati previsti stanziamenti minimi.

Il bilancio 2024 del consiglio pareggia a 15.304.200 euro. I capitoli di spesa con i maggiori aumenti riguardano le spese del personale dipendente, per via di aumenti stipendiali previsti dalle contrattazioni, ed il rimborso per personale comandato presso il consiglio, mentre sono diminuite le spese relative a convegni ed altre iniziative. Il documento è stato approvato con 27 voti favorevoli e due astensioni. (ANSA).