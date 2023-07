Con la bici contro un'auto, 17enne altoatesina muore sul colpo

(ANSA) - BOLZANO, 04 LUG - Una 17enne di Moso in Passiria, Alto Adige, è morta sul colpo nel pomeriggio in seguito ad un incidente lungo la SS44 del Passo di Giovo. La giovane era in sella alla sua bici quando si è scontrata contro un'auto con rimorchio guidata da un 52enne di Val di Vizze. A seguito dei primi accertamenti, al momento attuale - riferiscono i carabinieri - non sembrano emergere responsabilità. Sul posto i militari della stazione di Racines, i vigili del fuoco ed il personale sanitario. (ANSA).