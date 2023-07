A Rovereto 5 minuti di "silenzio idrico" per il 'Sete' festival

(ANSA) - TRENTO, 04 LUG - II comune di Rovereto chiude l'acqua. Un gesto simbolico per ribadire la centralità di una risorsa preziosa per il clima, per l'economia e la vita delle comunità. Venerdì 7 luglio dalle 10 alle 10.05, in coincidenza con la partenza del Sete Festival, il Comune sospenderà l'erogazione dell'acqua in tutti gli uffici e gli edifici comunali. Cinque minuti di "silenzio idrico", che equivalgono a 70 metri cubi d'acqua, ovvero 70 mila litri consumati in media in città nello stesso arco di tempo.

I dati Istat - sottolinea una nota del Comune di Rovereto - testimoniano che il Trentino è, dopo la Valle d'Aosta e prima della Calabria, il secondo territorio dove viene erogata più acqua potabile con 291 litri pro capite al giorno.

"L'acqua è il bene comune per eccellenza, quello di cui tutti abbiamo bisogno e del quale occorre saper prendersi cura. Non abbiamo tempo da perdere, il clima ci mostra sempre più come si debba intervenire in modo efficace per tutelare il futuro della nostra terra e del pianeta tutto" - spiega il sindaco Francesco Valduga - "Ciascuno di noi ha la possibilità di fare qualcosa per tutelare questa risorsa, ma occorre creare una consapevolezza diffusa, attraverso una educazione ad un uso responsabile" Il "silenzio idrico" darà inizio al festival che avrà poi, nella giornata di sabato, la sua programmazione principale. In apertura il panel "Il Trentino ha sete una tavola rotonda in programma ai giardini Perlasca con Mario Tonina (vice presidente Pat), Gianluca Barbacovi (presidente Coldiretti), Gianni Battaiola (Presidente Trentino Marketing e Asat), Valeria Ghezzi (Presidente Anef impiantisti) e l'esperto di clima Lorenzo Giovannini. Sete, che sarà a Rovereto il 7 e l'8 luglio, ha l'obiettivo di coniugare informazione scientifica e divulgazione con i linguaggi dell'arte e della musica, puntando su un coinvolgimento dei giovani che sono i protagonisti di questa battaglia per il clima". (ANSA).