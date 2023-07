Wimbledon: Cerundolo ko, anche Sinner al secondo turno

(ANSA) - LONDRA, 03 LUG - Dopo Lorenzo Musetti anche Jannick Sinner si qualifica per il secondo turno dei Championships di Wimbledon: in poco più di un'ora e mezza il 21enne di Sesto Pusteria si impone sull'argentino Juan Manuel Cerundolo in tre set. Un break in apertura di match spiana la strada al n.1 italiano, ottavo favorito del seeding, che lo scorso anno a Wimbledon aveva raggiunto i quarti di finale, sconfitto da Novak Djokovic dopo essere stato due set avanti. Nella giornata d'apertura del terzo Slam dell'anno, Sinner onora al meglio il Centre Court, liquidando con un triplice 6-2 Cerundolo, n. 111 del ranking mondiale e al suo debutto assoluto sui prati londinesi.

E' la terza partita consecutiva giocata dall'altoatesino sul Centre Court dopo l'ottavo di finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz e il quarto contro Novak Djokovic. "Per me - ha dichiarato Sinner nell'intervista a bordo campo appena finito il match - vuole dire tantissimo giocare su questo campo così speciale. Mi piace tanto giocare a Londra, ho ricordi bellissimi dell'edizione dello scorso anno. Abbiamo lavorato tantissimo per essere nella posizione in cui mi trovo. Mi è dispiaciuto essermi ritirato dal torneo precedente, ma ora sono tornato in forma. Il primo turno non è mai semplice e sono molto contento per come ho giocato.

Spero di mostrare del buon tennis anche al prossimo turno".

Al secondo turno Sinner affronterà un altro giocatore argentino: è Diego Schwartzman che ha lasciato appena 7 game al serbo Miomir Kecmanovic (6-0 6-3 6-4 lo score). Tre i precedenti tra Sinner e Schwartzman e tre vittorie per l'altoatesino: ad Anversa nel 2021 in finale (62 62), a Monte Carlo nel 2023 (60 31 e ritiro) e a Barcellona sempre nel 2023 (62 64). (ANSA).