Rilievi fotografici su 60 aree colpite da Vaia in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 03 LUG - La rinnovazione naturale dei boschi avrà un ruolo fondamentale nella strategia di ripristino delle aree colpite dal bostrico e danneggiate da Vaia. A causa della vastità delle superfici coinvolte - si apprende - il rimboschimento artificiale sarà riservato alle zone in cui il bosco svolgeva funzioni prioritarie o dove i tempi di ripristino naturale sono troppo lunghi. In molti casi si tratterà di integrare la rinnovazione artificiale e quella naturale, in una strategia mista.

Per gli interventi è stata messa a punto, in collaborazione con le altre regioni colpite da Vaia, una rete di 146 siti di indagine, realizzati secondo un protocollo comune di rilievo, analogo a quello adottato sulle aree colpite dagli uragani Lothar (1999) e Vivian (1990) in Svizzera.

In provincia di Trento è stata rilevata, nel corso del 2021 e 2022, la situazione di 60 siti (37 di boschi di abete rosso, 10 siti di abete bianco e 13 tra pinete, lariceti e faggete), sui quali verranno ripetuti i rilievi nei prossimi anni per verificare l'evoluzione spontanea senza intervento dell'uomo.

Dalle prime analisi emerge che, nella media, la percentuale di copertura di rinnovazione di specie arboree è ancora molto bassa (intorno al 3%). In generale i primi accenni di rinnovazione si verificano nei primi metri di distanza dai margini del bosco rimasto in piedi. Le nuove piantine sono molto più numerose nelle aree di bassa quota (tra gli 800 e i 1200 metri), mentre alle quote più alte spesso la copertura è data quasi esclusivamente da graminacee. Circa il 28% delle piantine presenti sono state brucate da cervi o caprioli. (ANSA).