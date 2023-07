Nuova commissaria assegnata alla Questura di Bolzano

(ANSA) - TRENTO, 03 LUG - Il questore di Bolzano, Giancarlo Pallini, ha accolto il nuovo commissario della Polizia di Stato, Flaminia Giaccaglia, assegnata alla Questura del capoluogo altoatesino al termine del 111/o corso di formazione commissari, svolto presso la Scuola superiore di polizia di Roma.

Giaccaglia - informa la Questura - è nata il 25 maggio 1993 a Roma, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università Roma Tre nel maggio 2020, con una tesi in diritto costituzionale Nel dicembre del 2021 è risultata vincitrice del concorso per commissari della Polizia di stato, intraprendendo il corso di formazione presso la Scuola superiore di polizia e conseguendo il master di 2/o livello in "Scienze della sicurezza" dell'Università "Sapienza" di Roma. (ANSA).