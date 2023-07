Morto dopo intervento: dentista indagato per omicidio colposo

(ANSA) - BRESCIA, 03 LUG - La procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo il dentista con studio in città che ha sottoposto ad un intervento chirurgico il paziente di 45 anni deceduto tre giorni dopo in ospedale. Indagati anche l'anestesista e l'assistente che ha partecipato all'intervento. Domani mattina sarà eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo, Luigi Floretta, dipendente Rai a Bolzano, che aveva scelto il centro dentistico privato di Brescia per effettuare l'intervento di protesi con sedazione. La famiglia ha già nominato un avvocato e un consulente medico che prenderà parte all'esame autoptico. (ANSA).