Incidente a Vandoies, morto 23enne altoatesino

(ANSA) - BOLZANO, 03 LUG - È morto in ospedale, per le ferite riportate nell'incidente di ieri pomeriggio a Vandoies, in Val Pusteria, un 23enne di San Lorenzo di Sebato. Il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto su cui viaggiava ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Bressanone.

Nell'incidente sono rimaste ferite, in modo non grave, altre cinque persone, poi trasferite negli ospedali di Bressanone e Brunico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Vandoies di Sopra, la Croce Bianca, l'elisoccorso e le forze dell'ordine. (ANSA).