Arrestato a Bolzano spacciatore con eroina potenzialmente letale

(ANSA) - BOLZANO, 03 LUG - Gli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile di Bolzano hanno arrestato un cittadino di origine nigeriana di 26 anni trovato in possesso di 110 grammi di eroina, suddivisa in ovuli. L'arresto - informa la Questura - è avvenuto durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti lungo l'argine del fiume Isarco, nei pressi di ponte Roma.

Il 26enne, appena giunto da Roma, nascondeva la droga all'interno degli indumenti. Il principio attivo dell'eroina sequestrata era pari al 22%, di gran lunga superiore ai recenti sequestri effettuati dalle forze di polizia (di media non superiori al 5%) e, quindi, potenzialmente letale per gli assuntori. Il giovane è stato portato in carcere.

L'arresto avviene a meno di una settimana dal sequestro a Nalles di oltre un chilo di cocaina destinata alla zona di Merano. (ANSA).