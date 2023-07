Violenza di genere, emesse misure restrittive e divieti

(ANSA) - BOLZANO, 01 LUG - L'impegno della Questura di Bolzano nel contrasto alla violenza di genere è stato costante e intenso anche nel primo semestre del 2023. In totale sono stati 5 i soggetti colpiti da una misura restrittiva (4 ad opera della squadra mobile ed uno dal commissariato P.S. di Bressanone), perché gravemente indiziati di aver commesso maltrattamenti contro conviventi e atti persecutori.

In questa statistica rientra anche il minore responsabile dell'accoltellamento in piazza Domenicani a Bolzano dello scorso aprile, fa sapere la Questura.

Crescono anche le misure di divieto di avvicinamento alla parte offesa e dell'allontanamento dalla casa familiare, che nel primo semestre sono stati 28 (19 ad opera della squadra mobile, 5 del commissariato di P.S. di Merano e 4 del commissariato P.S.

di Bressanone).

In totale i singoli Uffici hanno trattato 139 casi, denunciando all'autorità giudiziaria altri 39 soggetti per reati riconducibili al cosiddetto "codice rosso".

Sul fronte delle misure di prevenzione sono stati adottati dal Questore 8 ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica. (ANSA).