Motociclista ferita gravemente a Passo Rombo

(ANSA) - BOLZANO, 01 LUG - Nel pomeriggio una motociclista si è ferita gravemente a seguito di un incidente a Passo Rombo. La donna in un tornante, per cause in vie di accertamento, è finita oltre il muro di protezione, precipitando per una cinquantina di metri. La 52enne di nazionalità tedesca è finita sulla carreggiata della curva successiva. Il suo compagno di viaggio ha chiamato subito i soccorsi. La donna è stata trasportata con l'elicottero di soccorso all'ospedale di Bolzano. (ANSA).