Incendio a Vezzano, in fiamme una carrozzeria auto

(ANSA) - BOLZANO, 01 LUG - A Vezzano nella notte si è sviluppato un incendio in una carrozzeria-autofficina nella zona artigianale. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, si è propagato velocemente ed ha rischiato di coinvolgere l'intero edificio. I vigili del fuoco volontari hanno spento il rogo e bonificato tutta la zona interessata mettendola in sicurezza. Durante e dopo l'intervento si è provveduto a ventilare tutti i locali interessati con ventilatori mobili per liberarli dal fumo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I danni comunque sono ingenti. (ANSA).