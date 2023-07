Euregio, premiate le eccellenze del volontariato giovanile

(ANSA) - BOLZANO, 01 LUG - L'impegno nel volontariato è stato al centro di una serata al parco tecnologico Noi ieri sera a Bolzano. In rappresentanza dei numerosi volontari che operano nel settore dell'infanzia e della gioventù in Alto Adige, Tirolo e Trentino, l'assessora alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia di Trento, Stefania Segnana, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e il capitano del Tirolo, Anton Mattle, hanno premiato 20 giovani e 5 organizzazioni giovanili dei tre territori con il riconoscimento congiunto "Prestazione d'eccellenza - il volontariato giovanile" 2023. L'Orchestra giovanile di fiati dell'Euregio ha ricevuto il riconoscimento come miglior progetto giovanile transfrontaliero.

"Con questa iniziativa - ha sottolineato l'assessora alle politiche sociali della Provincia di Trento Stefania Segnana - si intende valorizzare un'espressione della comunità, come il volontariato, che rappresenta una vera e propria ricchezza, andando ad impattare in vari ambiti, fondamentali, della vita quotidiana di molte persone". "Oggi, qui al parco tecnologico del Noi, siamo in compagnia di ragazze e ragazzi davvero speciali", ha dichiarato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, "Ci troviamo in mezzo a giovani del Tirolo, dell'Alto Adige e del Trentino che hanno dedicato il loro tempo libero al servizio della comunità, impegnati quotidianamente in attività giovanili e sostenendo i giovani nel loro sviluppo, ma capaci anche di fornire il loro contribuito alle associazioni giovanili in maniera esemplare". "Con la premiazione odierna, vorremmo esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti ai premiati per il loro lavoro nel campo del volontariato e per il bene della nostra società", ha dichiarato il presidente del Tirolo, Anton Mattle.

Può essere premiato come "prestazione d'eccellenza" l'impegno di singoli individui fino ai 35 anni d'età. Allo stesso tempo possono essere premiati progetti e azioni di associazioni dedicate a bambini e giovani, organizzazioni e centri di animazione. (ANSA).