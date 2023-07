Elisoccorso, Pelikan 2 stazionerà temporaneamente a Dobbiaco

(ANSA) - BOLZANO, 01 LUG - L'Aeroporto militare di Dobbiaco fungerà in estate da base per il Pelikan 2 per consentire la ristrutturazione dell'eliporto dell'Ospedale di Bressanone. Il Comandante del Distaccamento Aeroportuale di Dobbiaco, Tenente Colonello Alessandro Alfonsi, ha ufficialmente consegnato stamattina le strutture necessarie nell'attuale aeroporto militare ai responsabili di Heli Elisoccorso Alto Adige per un periodo massimo di sei mesi. Giuliano Vettorato, vicepresidente della Provincia di Bolzano, ha espresso i ringraziamenti a nome del presidente, Arno Kompatscher.

A causa di infiltrazioni d'acqua, l'area di atterraggio della base di elisoccorso presso l'ospedale di Bressanone deve essere ristrutturata. Vista la presenza di una struttura adeguata dell'Aeronautica Militare a Dobbiaco, si è deciso di trasferirvi la base del Pelikan 2 per un periodo di tempo limitato. I lavori di ristrutturazione a Bressanone inizieranno ai primi di luglio e si concluderanno a fine estate. Successivamente, il Pelikan 2 tornerà alla sua sede originaria di Bressanone.

Nel suo saluto, il Vice Presidente della Provincia, Giuliano Vettorato, ha ringraziato i responsabili dell'Aeronautica Militare, del Comando della 1^ Regione Area di Milano, del 1° Reparto Genio di Villafranca (Verona) e del Distaccamento Aeroportuale di Dobbiaco per l'eccellente collaborazione. "La messa a disposizione temporanea di questa struttura permette di svolgere il servizio di elisoccorso con il Pelikan 2 senza interruzioni anche durante i mesi estivi. In questo modo resta garantita una rapida assistenza medica alla popolazione, soprattutto nella parte nord-orientale del territorio provinciale".

Secondo il Comandante della 1^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, "l'Aeroporto militare di Dobbiaco, il più alto d'Italia, ha una eccezionale posizione strategica nel Nord Est per poter operare con propri mezzi in caso di emergenze o calamità naturali e rappresenta una di quelle zone di alta montagna ideali per l'addestramento del personale dell'Aeronautica Militare".

Il Pelikan 2 inizierà quindi il suo servizio temporaneo a Dobbiaco il 3 luglio. (ANSA).