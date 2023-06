Tunnel Brennero: Procura europea indaga su appalto e costi

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - La Procura europea indaga su un mega appalto e sull'aumento significativo dei costi del Tunnel di base del Brennero. L'inchiesta - scrive la Tiroler Tageszeitung - riguarda gli ex ad di Bbt Se Konrad Bergmeister e Raffaele Zurlo, come anche quelli attuali Martin Gradnitzer e Gilberto Cardola.

La società conferma al quotidiano che i rilievi della Procura europea riguardano il lotto H33 Tulfes-Pfons, sul versante austriaco della galleria. Come ricorda la Tiroler Tageszeitung, i lavori erano stati appaltati nel 2014 per 380 milioni di euro a una cordata di imprese, composta dall'austriaca Strabag e dall'italiana Webuild. Nel 2021 i costi ammontavano invece a ben 600 milioni di euro. Nel 2019 l'aumento dei costi aveva causato un profondo strappo tra l'ad austriaco Bergmeister e quello italiano Zurlo che poi erano stati sostituiti dalla società.

Nello stesso anno la procura di Bolzano aveva aperto un fascicolo che evidentemente nel frattempo è passato alla Procura europea. (ANSA).