Scontro tra due auto a Borgo Chiese, ferita anche donna incinta

(ANSA) - TRENTO, 30 GIU - Tre persone sono rimaste ferite in modo non grave in uno scontro tra due auto che si è verificato in via Roma, nella zona industriale di Borgo Chiese, in Trentino, verso le 10. Precauzionalmente, una donna di 27 anni in gravidanza è stata trasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti. Feriti lievemente anche il compagno, 32 anni, e l'uomo alla guida dell'altra auto, che ha tamponato quella della coppia, un 73enne di Borgo Chiese. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Tione. Sul posto i carabinieri di Storo, oltre al personale sanitario ed ai vigili del fuoco. (ANSA).