Pullmino fuori strada a Canazei, sette feriti tra cui un bambino

(ANSA) - TRENTO, 30 GIU - Un pullmino è uscito di strada poco dopo Canazei, mentre percorreva la ss242 che dalla valle di Fassa, in Trentino, porta in val Gardena, in Alto Adige.

L'incidente si è verificato questa mattina verso le 8.30. I feriti - dalle prime informazioni - sono sei, più un bambino.

Tre sono in codice rosso. Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Cavalese ci sono anche ambulanze, i vigili del fuoco volontari della zona, il soccorso alpino e tre elicotteri di soccorso. L'intervento è in corso. (ANSA).