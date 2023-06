Furgone fuori strada a Canazei, tra i feriti anche un 11enne

(ANSA) - TRENTO, 30 GIU - Un furgone è uscito di strada poco dopo Canazei, mentre percorreva la ss242 che dalla valle di Fassa, in Trentino, porta in val Gardena, in Alto Adige.

L'incidente si è verificato questa mattina verso le 8.30. I feriti - dalle prime informazioni - sono sei, compreso un 11enne. La comitiva, tutta composta da persone della zona, era a bordo di un furgone dello Ski Team Fassa e si stava dirigendo lungo la ss242 che dalla valle di Fassa, in Trentino, porta in val Gardena, per raggiungere probabilmente la parte finale del percorso della Val di Fassa Running, dove le persone a bordo del furgone sono impegnate come volontari a margine della gara.

All'altezza del passo Sella il mezzo è uscito di strada ed è finito in una scarpata. Da chiarire se l'uscita autonoma sia stata causata da un malore del conducente o da altro. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale della valle di Fassa, che si occupa dei rilievi. I feriti più gravi sono quattro, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Tra questi ci sono anche un ragazzino del 2012 di San Giovanni di Fassa, trasferito all'ospedale San Maurizio di Bolzano in elicottero, un uomo del 1956, uno del 1957 ed un altro del 1955, tutti e tre di San Giovanni di Fassa. Altri due occupanti del furgone sono di Moena. (ANSA).