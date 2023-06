Tar, 'serve una nuova valutazione per Anterselva'

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - Il Tar di Bolzano ha fermato, per il momento, l'ampliamento da 40 milioni di euro del centro biathlon di Anterselva in vista dei giochi di Milano-Cortina nel 2026. L'impresa, arrivata seconda, aveva presentato ricorso contro la gara per un lotto da 18 milioni di euro. I giudici amministrativi ora hanno imposto una nuova valutazione. Interpellato da Rai Suedtirol, il sindaco Thomas Schuster sottolinea che i giochi, nonostante la battuta d'arresto per i lavori, non sono a rischio. La palla - aggiunge - passa ora alla Stazione unica appaltante lavori della Provincia di Bolzano. (ANSA).