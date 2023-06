Coltellate in faccia alla moglie, poi aggredisce i medici

(ANSA) - TRENTO, 30 GIU - La scorsa notte i carabinieri della Stazione di Pergine Valsugana e quelli di Sant'Orsola Terme sono dovuti intervenire a Pergine Valsugana per fermare un uomo che stava aggredendo il personale del 118 intento a curare le ferite di una donna, poi identificata nella moglie dell'uomo.

I due, residenti a Trento - precisa una nota dell'Arma - avevano deciso di fare una passeggiata in Valsugana quando una violenta lite scaturita per motivi di gelosia dapprima all'interno dell'autovettura e successivamente continuata in strada, ha fatto perdere completamente la testa al 38enne tunisino. L'uomo, già condannato per resistenza a pubblico ufficiale, per reati connessi agli stupefacenti e per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, difatti, utilizzando un coltello 'scuoiatore' ha colpito la donna nella zona del collo e del volto provocandole ferite multiple e lesioni cicatriziali permanenti. All'arrivo del personale del 118 l'uomo ha tentato di aggredire i medici agitando ancora il coltello.

Soltanto il rapido intervento dei militari dell'Arma ha scongiurato conseguenze peggiori, infatti i carabinieri lo hanno circondato e disarmato del coltello, prima di ammanettarlo.

Tutta la scena è avvenuta alla presenza di vari testimoni, che sebbene spaventati - sottolinea ancora la nota - hanno poi reso dichiarazioni importanti per le indagini.

La donna, che ha ricevuto 41 giorni di prognosi, è tuttora ricoverata sotto osservazione ma non in pericolo di vita mentre il marito è stato arrestato per lesioni permanenti ed è stato trattenuto, come disposto dal magistrato di turno, nelle camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Borgo Valsugana in attesa del giudizio direttissimo. Questa mattina il giudice ha disposto la convalidava dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. (ANSA).