Avvocati, 'la nostra professione sta perdendo appeal'

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - Scende a Bolzano il numero degli aspiranti avvocati, complice una professione che ha perso di appeal nel corso degli ultimi anni. L'allarme viene lanciato dagli avvocati del Nordest che domani si riuniscono in assemblea a Bolzano.

"Di norma, il numero degli iscritti all'esame di avvocato in provincia di Bolzano si è sempre attestata sopra i cento candidati - spiega il presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bolzano, Karl Pfeifer- Quest'anno, al contrario, siamo fermi a 77 aspiranti. In pratica un calo superiore al 25%.

Una tendenza che si riscontra anche nel numero dei praticanti.

Effettivamente l'ordine pronosticava di superare quest'anno la soglia fatidica dei 1000 iscritti, ma l'obiettivo non è stato raggiunto e ci si è fermati a meno di 950. Senza contare che anche da noi, sia pure in maniera marginale rispetto ad altri fori, si registra il fenomeno di coloro che lasciano la toga per lavorare nella pubblica amministrazione".

"Sicuramente - aggiunge il presidente dell'Unione triveneta degli avvocati, Andrea Pasqualin - il direttivo triveneto che si è appena insediato sarà chiamato a promuovere azioni volte a migliorare e tutelare la condizione lavorativa dei giovani avvocati. Il rapporto sull'avvocatura 2023 condotto dal Censis in collaborazione con Cassa Forense evidenzia chiaramente che, in media, il reddito professionale Irpef dei giovani avvocati iscritti alla cassa forense è decisamente più basso se confrontato con quello dell'insieme degli iscritti: particolarmente per la classe 30-34 anni e per gli under 30 si riscontra un valore del reddito che è addirittura meno della metà del reddito medio complessivo. Tuttavia, per tutti gli avvocati under 40, tale situazione economica sembra essere migliorata nel corso dell'ultimo biennio". (ANSA).