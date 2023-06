Automobilista muore in uno scontro frontale ad Egna

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - Uno scontro frontale con un morto si è verificato verso le ore 11 sulla statale del Brennero ad Egna. Un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente. A causa del violente impatto il conducente dell'auto è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato necessario liberarlo con l'ausilio del kit idraulico. Il medico di urgenza dell'elicottero Pelikan1, giunto sul posto, ha potuto solo constatare il decesso della persona. Il conducente del camion carico di asfalto, invece, se l'è cavata con uno shock. A causa dell'incidente, la strada statale é rimasta chiusa per circa due ore. I carabinieri di Egna hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente. Sono giunti sul posto anche la polizia municipale di Egna. (ANSA).