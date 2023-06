Ad agosto stop treni al Brennero a causa di lavori in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - Ad agosto, per oltre due settimane, nessun treno transiterà per il Brennero. Tra il 6 e il 23 agosto saranno infatti eseguiti dei lavori nelle gallerie ferroviarie sul versante austriaco, che renderanno inevitabile la chiusura totale, dichiarano le ferrovie Öbb all'Apa. Per la durata del blocco l'Austria sospende il divieto 'settoriale' per i tir in Tirolo.

Lo stop riguarda tutti i treni - passeggeri, Rola (trasporto tir) e merci, locali e di lunga percorrenza - e per 71 treni locali e dieci treni Eurocity ogni giorno saranno offerti servizi sostitutivi. Solo il Railjet tra Innsbruck e Bolzano non sarà sostituito. Inoltre, dal 6 all'11 agosto ci sarà anche una chiusura della linea tra Bolzano e Trento, per cui saranno previsti autobus da Innsbruck a Trento. Il servizio sostitutivo garantirà un posto a ogni passeggero, ha sottolineato Werner Dilitz, direttore del trasporto passeggeri locale di Öbb in Tirolo. Secondo i responsabili non ci sono alternative alla chiusura totale, vista la complessità dei lavori da 15 milioni di euro in un territorio di montagna. Il traffico merci internazionale passerà per Tarvisio. Öbb ribadisce di aver concordato i provvedimenti con i gestori autostradali. (ANSA).