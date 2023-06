Polizia arresta 18enne a Riva del Garda per spaccio

(ANSA) - TRENTO, 29 GIU - Gli agenti di polizia di Riva del Garda hanno arrestato un ragazzo di origine albanese di 18 anni, alloggiato in una struttura ricettiva dell'Alto Garda, per spaccio di stupefacente. Il giovane - informa la Questura - è stato individuato, nell'ambito delle attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e al contrasto del traffico di droga, su segnalazione di alcuni residenti della zona, mentre cedeva due dosi di cocaina.

Le attività di indagini sono state estese alla camera occupata nella vicina struttura ricettiva, dove sono state sequestrate altre 25 dosi di cocaina già confezionate e circa 3.000 euro in banconote di vario taglio. Al termine dell'attività, sono state sequestravano 27 dosi di cocaina per un totale di circa 20 grammi. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Spini di Gardolo.

Nei giorni scorsi, il personale di polizia di Riva del Garda ha arrestato sempre per traffico di stupefacenti altre due persone, di 43 e 35 anni. I due, residenti nell'Alto Garda, sono stati fermati per un controllo stradale e trovati in possesso di un sacchetto contenente circa 100 grammi di cocaina, nascoste in un intercapedine dell'auto. La successiva perquisizione dell'abitazione e di un garage di uno dei due uomini ha permesso di rinvenire altri 220 grammi di cocaina, circa 7.300 euro in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento dello stupefacente. La droga, immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 34.000 euro. Entrambi gli uomini sono stati trasferiti in carcere. (ANSA).