(ANSA) - BOLZANO, 29 GIU - Con l'arrivo dell'estate le mountain bike conquistano le Dolomiti. La Dolomiti Bike Galaxy è infatti entrata nella fase calda, con oltre 120 impianti di risalita a disposizione e innumerevoli trails dedicati, in tutti i comprensori delle Dolomiti. I liftpass per tutte le esigenze sono disponibili anche online e sulla nuova app.

Chi ama la mountainbike e vuole scoprire le Dolomiti in sella al proprio gioiello, si sentirà subito a casa nella Dolomiti Bike Galaxy, che attualmente conta oltre 400 chilometri di tracciati dedicati e più di 25.000 metri di dislivello negativo. Con il suo logo raffigurante un segmento di catena da bici, la 'galassia' raccoglie tutta l'offerta bike dei comprensori di Dolomiti Supersummer, fornendo così all'utente un concentrato di informazioni utili in termini di infrastruttura dedicata alla mountain bike e della rete di impianti di risalita di supporto, i liftpass di Dolomiti Supersummer più adatti a chi va alla scoperta delle Dolomiti in sella alla propria bici, ecc.

Il tutto è a disposizione su www.dolomitisupersummer.com e www.dolomitibikegalaxy.com.

In tutti i comprensori di Dolomiti Supersummer ci sono infrastrutture che attirano gli appassionati delle diverse discipline a due ruote, come attrezzatissimi bike park, adrenalinici tracciati downhill, divertenti freeride flows, giri di enduro anche da valle a valle e panorama tours appetibili anche per chi non è allenatissimo, ma che vuole comunque godersi la natura in sella alla bici. E non mancano neppure gli spot per i primi passi, dove i più piccini possono imparare a conoscere le biciclette dalle ruote grasse e le sospensioni sovradimensionate nei piccoli pump track o nei cosiddetti skills park. E in molte località sono nate scuole di mountain bike, con biker esperti che propongono giri guidati e corsi di tecnica per principianti e progrediti. Non mancano poi rifugi, che fungono da base logistica per pernottamenti durante giri più lunghi e offrono anche la possibilità di ricaricare in corsa le proprie e-bike, che ormai la fanno da padrone. (ANSA).