Iniziata la pulizia dei palazzi imbrattati in centro a Trento

(ANSA) - TRENTO, 29 GIU - Sono iniziati gli interventi di pulizia dai graffiti del centro storico della città di Trento, che prevede la preventiva informazione ai proprietari degli stabili imbrattati e l'effettuazione del servizio anche in assenza di formale richiesta. Si tratta di una modalità sperimentale, con l'inizio della rimozione delle scritte dopo 30 giorni dalla comunicazione, in assenza di diniego da parte dei proprietari.

I primi interventi - si apprende - riguardano l'area che va da via Oriola a via san Pietro, compresa piazza Cesare Battisti, via Manci e limitrofe. Le operazioni si protrarranno per una settimana circa e sono affidate al consorzio Ars, vincitore della gara.

Nelle prossime settimane verranno ripulite anche le altre due zone: da via Torre Vanga, via della prepositura, Santa Maria maggiore e vie limitrofe, via Oss Mazzurana, piazza Duomo e vie limitrofe e la zona di via Prati, via degli Orti, via Santa Trinità, piazza Garzetti, largo Pigarelli e via limitrofe.

La delibera che stabilisce la nuova procedura prevede anche che la Polizia locale provveda a periodici servizi notturni, per limitare la reiterazione degli imbrattamenti. (ANSA).