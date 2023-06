Consiglio Trento:Fugatti interverrà sull'autonomia differenziata

(ANSA) - TRENTO, 29 GIU - Il Consiglio provinciale di Trento riprende i lavori a partire dalle comunicazioni del presidente Provincia, Maurizio Fugatti, sul tema dell'autonomia differenziata per le Regioni a statuto ordinario. Il punto all'ordine del giorno - si apprende - è stato anticipato per decisione della conferenza dei capigruppo, riunita dal presidente Walter Kaswalder. Seguirà l'esame del ddl 160/XVI di Claudio Cia sulla direzione assistenziale nell'azienda sanitaria.

La capigruppo ha concordato che a inizio settembre si convocherà un'ultima volta questo Consiglio provinciale, per i due disegni di legge 150 e 158 promossi dal Consiglio provinciale dei giovani. Sarà anche l'occasione per esaminare il pacchetto di modifiche tecniche al regolamento interno dell'aula, che nelle prossime settimane saranno vagliati dai capigruppo per la verifica di un unanime consenso.

Kaswalder ha riferito inoltre ai capigruppo di avere dato riscontro a una lettera di Pierantonio Cristoforetti, presidente del comitato Insieme per Andrea Papi, che propone l'istituzione di una Commissione speciale d'inchiesta che studi i risvolti del progetto Life Ursus e del Pacobace, anche sul punto delle responsabilità personali correlate al suo sviluppo e in relazione all'aspetto della sicurezza e incolumità pubblica.

Kaswalder ha chiarito che i tempi di qui a fine legislatura sono talmente stretti da consigliare di rinviare questa proposta di istituzione all'avvio della prossima legislatura, dopo il voto del 22 ottobre. (ANSA).