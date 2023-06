Tunnel Virgolo a Bolzano, Rfi lancia la gara da 73 milioni

(ANSA) - BOLZANO, 28 GIU - Rete Ferroviaria Italiana, capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS ha pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del nuovo tunnel del Virgolo a tre binari, a Bolzano, e spostamento del bivio della linea meranese. La gara ha un valore di oltre 73 milioni di euro, finanziati anche con fondi del Pnrr e fa parte dei progetti finalizzati a potenziare l'offerta trasportistica ferroviaria in Alto Adige.

L'intervento, spiega una nota, permetterà di aumentare la capacità dell'infrastruttura collegata all'asse del Brennero e al nodo di Bolzano grazie alla separazione dei flussi di traffico della linea del Brennero da quelli della linea per Merano tramite la realizzazione di un ingresso in stazione indipendente per quest'ultima e la realizzazione di una variante di tracciato a tre binari dell'attuale linea del Brennero.

Il nuovo tracciato, con un'estensione complessiva di 1.200 metri, si sviluppa in parte in variante con una galleria di circa 500 metri e in parte allo scoperto. È previsto inoltre lo spostamento del bivio della linea per Merano a sud dell'attuale posizione, in modo da rendere più veloce lo scambio tra le due linee e consentire l'accesso al nuovo deposito ferroviario di Strutture Trasporto Alto Adige. (ANSA).