Nascondevano 1 kg di cocaina, tre arrestati a Nalles

(ANSA) - BOLZANO, 28 GIU - Tre persone sono state arrestate dalla squadra mobile della questura di Bolzano per il possesso di oltre 1 kg di cocaina. La droga è stata trovata nel corso di una perquisizione in un'autorimessa a Nalles: era contenuta in una cassetta di sicurezza e suddivisa in cinquanta pacchetti.

Dall'inizio dell'anno, riferisce la questura, 18 persone sono state arrestate per detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti e 31 segnalate all'autorità giudiziaria.

In totale, in sei mesi, sono stati sequestrati oltre 2,5 kg di cocaina (in linea con i sequestri dello scorso anno) e quasi 30 kg di cannabinoidi. (sei volte lo stupefacente sequestrato nello stesso periodo dello scorso anno). Completano il quadro dei sequestri, 50 grammi di eroina e 30.000 euro. (ANSA).