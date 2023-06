Modesta propensione all'export dell'economia altoatesina

(ANSA) - BOLZANO, 28 GIU - L'export altoatesino è ancora in crescita, ma nonostante la favorevole collocazione geografica, la provincia di Bolzano presenta una propensione all'esportazione, misurata come rapporto tra export e Pil, inferiore alla media italiana. Nel confronto con gli altri territori dell'Euregio, l'Alto Adige supera di poco il Trentino, ma presenta una propensione alle esportazioni molto inferiore rispetto al Tirolo. Lo sottolinea la Camera di commercio di Bolzano.

Secondo i dati più recenti, lo scorso anno l'export altoatesino ha sfiorato i 6,8 miliardi di euro, di cui il 46 per cento nei cosiddetti Paesi "DACH" (Germania, Austria e Svizzera). Guardando alle tipologie di beni esportati, le tre categorie che hanno registrato un valore di esportazioni superiore al miliardo di euro sono state quella degli alimentari e bevande, quella dei metalli e dei prodotti in metallo e quella dei macchinari e delle apparecchiature. Considerando infine la dimensione delle imprese esportatrici, la fetta maggiore di export, pari al 72 per cento, è attribuibile ad aziende medio-grandi, con almeno 50 addetti.

La crescita dell'export altoatesino è proseguita anche nel primo trimestre del 2023: tra gennaio e marzo, l'Alto Adige ha esportato merci per un valore nominale complessivo pari a circa 1,7 miliardi di euro, con un aumento del 7,5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'incremento reale, ovvero depurato dalla dinamica dell'inflazione, appare però notevolmente più modesto e pari all'1,0 percento.

La propensione dell'Alto Adige all'esportazione non appare, però, particolarmente elevata se confrontata con quella delle altre regioni italiane. Secondo i più recenti dati Istat, riferiti al 2021, il valore dell'export altoatesino è infatti pari al 23 per cento del Pil, contro una media nazionale del 29 per cento.

"I dati mostrano che la crescita reale delle esportazioni nel tempo è molto più contenuta di quanto i dati nominali lascino intendere - commenta il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner - Esiste pertanto un margine di miglioramento per l'export altoatesino. E' necessario sostenere soprattutto le imprese più piccole nel loro sforzo verso l'internazionalizzazione". (ANSA).