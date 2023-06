L'export Triveneto in crescita a 42,2 miliardi nel 2022

(ANSA) - VENEZIA, 28 GIU - Nel 2022 ammontano a 42,2 miliardi di euro le esportazioni dei distretti di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, in aumento di 5 miliardi di euro rispetto al 2021, pari a +13,5% a prezzi correnti. E' quanto emerge da un rapporto di Intesa Sanpaolo. L'area del Triveneto si conferma come una delle più rilevanti in termini di esportazioni (il 27,5% del totale nazionale), sebbene la crescita complessiva nel 2022 sia stata lievemente inferiore rispetto al dato nazionale (+14,2% sul 2021). La migliore performance regionale in termini di crescita spetta al Friuli-Venezia Giulia, +17,9% sul 2021 (pari a +491,6 milioni di euro), seguita dal Veneto che fa registrare un +14,2% (pari a +4,2 miliardi di euro) e infine il Trentino-Alto Adige a +6,8% (pari a +345,9 milioni di euro). Nel 2022 globalmente i distretti del Triveneto hanno superato i livelli di export registrati nel pre-pandemia (+21%): nello specifico il Friuli-Venezia Giulia migliora i dati del +36,7%, il Veneto del +20,7% e il Trentino-Alto Adige del +14,5%. In uno scenario di rallentamento globale dell'economia, il 4° trimestre del 2022 è stato caratterizzato da una sostanziale tenuta commerciale nei mercati esteri delle imprese distrettuali del Triveneto, che hanno segnato un +9,2% rispetto allo stesso periodo del 2021, in presenza di un effetto inflativo dei prezzi alla produzione per l'estero che rimane ancora elevato (+10,5% nazionale per il manifatturiero nel 4° trimestre 2022 vs. stesso periodo 2021).

