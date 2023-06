Ipl, a Falzes, Brunico e Appiano i redditi medi più alti

(ANSA) - BOLZANO, 28 GIU - Falzes, Brunico ed Appiano guidano la classifica dei redditi medi più alti dichiarati in Alto Adige. Lo rileva l'Ipl-Istituto promozione lavoratori che ha analizzato i dati del ministero dell'economia e delle finanze, dai quali risulta che sono stati 423.411 gli altoatesini che nel 2022 hanno dichiarato al fisco redditi di varia natura, relativi all'anno d'imposta 2021.

Dopo il calo inedito del reddito complessivo dichiarato in Alto Adige ai fini Irpef, registrato nel 2020 per la prima volta dal 2014, nell'anno d'imposta 2021 il reddito complessivo è nuovamente aumentato. "L'economia altoatesina registra un netto incremento del reddito complessivo, con un recupero completo dei livelli pre-pandemia. Nonostante la crescita nazionale media sia leggermente superiore (più 4,5%) alla crescita media registrata in provincia di Bolzano (più 3,7%), il reddito medio in provincia di Bolzano continua a collocarsi al secondo posto nella classifica nazionale subito dopo la Lombardia", osserva il direttore Ipl, Stefan Perini.

L'ammontare complessivo in Alto Adige è di 10,9 miliardi di euro, corrispondente ad un reddito medio dichiarato di 25.860 euro, un valore elevato nel panorama nazionale, che si colloca tra i valori registrati in Lombardia (26.620 euro) e in Emilia Romagna (24.790 euro), collocati rispettivamente al primo e al terzo posto.

In cima alla classifica dei comuni con i redditi complessivi medi più elevati spicca Falzes con 30.521 euro. A seguire Brunico (29.999 euro), Appiano (29.842 euro), Varna (29.525 euro) e Bressanone (29.040 euro). Con la ripresa del turismo e di tutte le attività del settore privato, il comune capoluogo, Bolzano perde due posizioni rispetto all'anno precedente, scendendo al nono posto (28.473 euro).

Soltanto il 4,0% dei contribuenti dichiara redditi maggiori a 75.000 euro, in aumento rispetto al 2020. Sono 17.526 i contribuenti altoatesini con redditi lordi superiori a 75.000 euro. A loro è imputato il 21,2% del reddito complessivo dichiarato in Alto Adige. (ANSA).