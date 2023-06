Fly Bolzano, 'soppalcare il parcheggio dell'aeroporto'

(ANSA) - BOLZANO, 28 GIU - Il problema parcheggi all'aeroporto di Bolzano "è diventato ormai non più rimandabile.

I circa 180 posti offerti non sono più sufficienti e soprattutto nel weekend quando si sommano i passeggeri che partono con quelli che devono ancora arrivare, molti dipendenti di Abd e molti passeggeri sono costretti a parcheggiare lontano in zona industriale con lunghe camminate con le valige", così il comitato pro aeroporto Fly Bolzano sui social media.

"Abd si sta già muovendo e sta pensando ad un nuovo parcheggio più a sud, ma questo tamponerà solo momentaneamente la cronica assenza di posto dato che con l'aumento della flotta aumenterà inevitabilmente anche il traffico passeggeri. Saremmo quindi a breve punto e a capo. Sicuramente una o più linee bus che passino per l'aeroporto ridurrebbero l'utilizzo dell'auto ma per risolvere davvero il problema la nostra idea sarebbe di 'soppalcare' l'attuale parcheggio come hanno fatto gli altri aeroporti, compreso il nostro vicino di Trento". "Si potrebbe montare, anche in tempi brevi, una struttura in acciaio, oltre che economica rispetto ad un vero silos o un parcheggio interrato, garantirebbe anche dei posti auto coperti che si potrebbero sfruttare economicamente. D'altronde gli aeroporti vivono soprattutto delle entrate garantite da parcheggi e dagli affitti dei locali. Ed in questo momento Abd non introita denari dal primo e poca roba dal secondo", conclude il post di Fly Bolzano. (ANSA).