Aggredisce i famigliari e i carabinieri, un arresto a Cadine

(ANSA) - TRENTO, 28 GIU - I carabinieri di Madruzzo, assieme ai colleghi della sezione radiomobile di Trento, hanno arrestato un cittadino di origine senegalese di 21 anni responsabile di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo - informa l'arma - ha dato in escandescenze all'esterno dell'abitazione famigliare di Cadine, colpendo ripetutamente con un sasso la porta di ingresso di casa e minacciando la madre e i suoi fratelli. A dare l'allarme è stata la madre del giovane.

Una pattuglia dei carabinieri di Madruzzo, intervenuta sul posto, ha cercato di calmare il 21enne, che ha reagito con calci, insulti e spintoni. A fatica i militari, supportati dai colleghi di Trento, sono poi riusciti a bloccarlo ed a caricarlo a bordo dell'auto di servizio.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che, nel corso dell'ultimo mese, vi erano stati diversi episodi di violenza del giovane nei confronti dei propri famigliari (che avevano già provato ad allontanarlo da casa). Il giovane, dopo il rito direttissimo, è stato trasferito in carcere. (ANSA).