Vigili del fuoco allievi, 20/o campeggio a Cavareno

(ANSA) - TRENTO, 27 GIU - Il 20/o campeggio e convegno provinciale degli allievi dei vigili del fuoco volontari del Trentino si svolgerà a Cavareno tra il 29 giugno e il 2 luglio.

A partecipare al campeggio "saranno 821 allievi dei 129 corpi dei vigili del fuoco trentini", ha spiegato il presidente della Federazione corpi vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento, Giancarlo Pederiva, in conferenza stampa nella sede della Provincia di Trento. Ci saranno anche degli ospiti, "24 allievi e istruttori dalla Lombardia, 34 allievi e istruttori dalla Val d'Aosta e sei allievi e un istruttore dalla Liguria".

"Questo momento - ha aggiunto Pederiva - è prezioso per il nostro mondo perché è un momento in cui i nostri vigili allievi iniziano a imparare a stare insieme al di fuori delle comodità domestiche. Non potranno usare i cellulari, e ritorneranno a uno spirito di casermaggio che magari ci si è dimenticati. È un momento di confronto e di crescita estremamente importante".

Gli allievi hanno dai dieci ai 18 anni. Nel pomeriggio di venerdì 30 giugno, dalle 13.30 alle 18, effettueranno delle manovre presso alcune strutture socio-sanitarie sul territorio, tra cui "case di riposo, Casa Sebastiano e centri anziani", ha spiegato Tania Seppi, responsabile distrettuale allievi del distretto di Fondo.

Per persone così giovani, "avere la volontà e trovare la passione per fare questo è molto importante, perché vuol dire che riusciamo a portare avanti quel mondo di volontariato e solidarietà che è il mondo dei vigili del fuoco trentini, della Protezione civile trentina", ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. (ANSA).